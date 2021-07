Stick di carote gratinate al forno | una bontà con solo 110 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 3 luglio 2021)dial110La ricetta di oggi consiste in un appetitoso e divertente contorno che può riuscire gradito a tutti quanti, grandi e piccoli.dial110Soprattutto in quest’ultimo caso, questa ricetta sfiziosa può essere un modo “furbo” per invogliare i bambini a gustare le verdure, che come si sa non sono esattamente la loro pietanza preferita, tutt’altro. Questeche ti proponiamo ...