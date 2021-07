Stiamo perdendo il controllo sui nostri dati personali ? (Di sabato 3 luglio 2021) Una nuova ricerca evidenzia che, sebbene i cittadini europei si preoccupino di tenere sotto controllo i propri dati personali, in realtà molti di loro poi non sanno come procedere. dati e privacy: due elementi così intrecciati che non possiamo parlare di uno senza menzionare l’altro. Vivendo sempre di più la nostra vita online, mantenere il controllo su tutto sta diventando sempre più difficile. Infatti, non sorprende che secondo una nuova ricerca di Kaspersky, sebbene il 95% degli europei ritenga che la privacy dei dati sia importante, solo il 52% sente di avere pieno ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 3 luglio 2021) Una nuova ricerca evidenzia che, sebbene i cittadini europei si preoccupino di tenere sottoi propri, in realtà molti di loro poi non sanno come procedere.e privacy: due elementi così intrecciati che non possiamo parlare di uno senza menzionare l’altro. Vivendo sempre di più la nostra vita online, mantenere ilsu tutto sta diventando sempre più difficile. Infatti, non sorprende che secondo una nuova ricerca di Kaspersky, sebbene il 95% degli europei ritenga che la privacy deisia importante, solo il 52% sente di avere pieno ...

