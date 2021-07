Star Wars The Old Republic: annunciata l’espansione Legacy of the Sith (Di sabato 3 luglio 2021) In occasione del decimo anniversario dell’uscita di Star Wars The Old Republic, BioWare ha annunciato l’arrivo dell’espansione Legacy of the Sith Per celebrare il decimo anniversario di Star Wars The Old Republic, che ricorrerà durante il 2022, BioWare pubblicherà una nuova espansione del gioco: Legacy of the Sith, che si propone di dare il via a un nuovo periodo per il noto MMORPG ambientato nella galassia lontana lontana. l’espansione del gioco, che è disponibile in esclusiva su PC, ... Leggi su tuttotek (Di sabato 3 luglio 2021) In occasione del decimo anniversario dell’uscita diThe Old, BioWare ha annunciato l’arrivo delof thePer celebrare il decimo anniversario diThe Old, che ricorrerà durante il 2022, BioWare pubblicherà una nuova espansione del gioco:of the, che si propone di dare il via a un nuovo periodo per il noto MMORPG ambientato nella galassia lontana lontana.del gioco, che è disponibile in esclusiva su PC, ...

