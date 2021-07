Sport di montagna: accordo per riqualificazione 3 ferrate lombarde (Di sabato 3 luglio 2021) Con l’approvazione dell’Atto Integrativo all’accordo di Programma ‘Falesie Lecchesi’ prende definitivamente il via il piano di riqualificazione e manutenzione straordinaria delle ‘ferrate Storiche Lecchesi‘ Gamma 1 (Pizzo d’Erna), Gamma 2 (Monte Resegone) e Corna di Medale-Monte San Martino, in Comune di Lecco. “Si tratta di tre percorsi attrezzati di difficoltà variabile e dagli scorci incantevoli, fra i più amati dagli appassionati di tutta Italia di trekking montano e di arrampicata Sportiva”, sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario regionale allo Sport alle Olimpiadi 2026 e ai Grandi eventi ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 3 luglio 2021) Con l’approvazione dell’Atto Integrativo all’di Programma ‘Falesie Lecchesi’ prende definitivamente il via il piano die manutenzione straordinaria delle ‘Storiche Lecchesi‘ Gamma 1 (Pizzo d’Erna), Gamma 2 (Monte Resegone) e Corna di Medale-Monte San Martino, in Comune di Lecco. “Si tratta di tre percorsi attrezzati di difficoltà variabile e dagli scorci incantevoli, fra i più amati dagli appassionati di tutta Italia di trekking montano e di arrampicataiva”, sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario regionale alloalle Olimpiadi 2026 e ai Grandi eventi ...

