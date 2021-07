Spiraglio all'Elica, i sindacati adesso vanno in pressing: 'Bisogna creare un nuovo progetto' (Di sabato 3 luglio 2021) FABRIANO - C'è già attesa per la ripresa del confronto tra Elica e sindacati. Ripresa che, a ben vedere, costituirebbe l'avvio vero e proprio della trattativa sulla revisione del piano industriale ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 3 luglio 2021) FABRIANO - C'è già attesa per la ripresa del confronto tra. Ripresa che, a ben vedere, costituirebbe l'avvio vero e proprio della trattativa sulla revisione del piano industriale ...

Advertising

fancul_all : fanculo spiraglio - karmadille : RT @eris_akastan: Vi siete emozionati ieri per Battiti? Ora prendete quell'emozione, moltiplicatela all'infinito, portatela nell'abisso del… - ilovetanc7even : RT @eris_akastan: Vi siete emozionati ieri per Battiti? Ora prendete quell'emozione, moltiplicatela all'infinito, portatela nell'abisso del… - eris_akastan : Vi siete emozionati ieri per Battiti? Ora prendete quell'emozione, moltiplicatela all'infinito, portatela nell'abis… - Milanista_Serio : #Milan ??27/6/21 [PT1] ??Oltre all'interesse a #James, pare si sia aggiunto il nome di #Coutinho ??#Firpo è un nost… -