Advertising

RaffaeleFitto : Il buongiorno oggi ha il volto disperato di #Spinazzola, uno dei migliori calciatori di questa Nazionale. Forza Leo… - officialmaz : Una sola insufficienza nell'Italia di oggi. Tutti gli altri da 7. Compreso lo sfortunatissimo #Spinazzola.… - sportli26181512 : #Spinazzola, oggi gli esami al tendine d'Achille: ecco la situazione: Il terzino è rientrato a Coverciano insieme a… - dinny_costa : RT @AleAntinelli: Un pensiero per #Spinazzola . Oggi è un giorno difficile per te ma tornerai presto e sarai sempre il più veloce di tutti… - 3KiB3 : RT @AleAntinelli: Un pensiero per #Spinazzola . Oggi è un giorno difficile per te ma tornerai presto e sarai sempre il più veloce di tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Spinazzola oggi

ROMA - L'Italia e la Roma in ansia per Leonardo. Ieri il terzino si è infortunato nel corso del quarto di finale dell'Europeo contro il ...è il giorno degli esami strumentali per ......sfogo alla gioia per la semifinale conquistata e hanno cercato di tenere alto il morale di Leonardo, uscito ieri sera in lacrime dal campo per un infortunio al tendine d'Achille che...A far scattare i cori per lui è stato Federico Bernardeschi, che si è impossessato dell'interfono e ha cominciato a scandire 'olé Spina', seguito da tutta la spedizione azzurra, come si vede in un vid ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 09.30 – Musso saluta l’Udinese e passa all’Atalanta – Juan Musso ...