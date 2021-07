Spinazzola, la diagnosi dell’infortunio durante Belgio-Italia: “Sospetta lesione del tendine di Achille” (Di sabato 3 luglio 2021) Sospetta lesione del tendine di Achille. È questa la prima diagnosi dell’infortunio di Leonardo Spinazzola, il terzino della Nazionale che si è accasciato a terra a poco meno di un quarto d’ora dalla fine di Belgio-Italia. In un primo momento, per la dinamica dell’infortunio, si era pensato a uno stiramento all’adduttore, invece il problema potrebbe essere addirittura più grave. In ogni caso, gli Europei del difensore della Roma sono finiti e sarà costretto a saltare la semifinale di martedì contro la Spagna e l’eventuale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021)deldi. È questa la primadi Leonardo, il terzino della Nazionale che si è accasciato a terra a poco meno di un quarto d’ora dalla fine di. In un primo momento, per la dinamica, si era pensato a uno stiramento all’adduttore, invece il problema potrebbe essere addirittura più grave. In ogni caso, gli Europei del difensore della Roma sono finiti e sarà costretto a saltare la semifinale di martedì contro la Spagna e l’eventuale ...

