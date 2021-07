Spinazzola, il coro della Nazionale a sostegno del compagno di squadra infortunato: il video (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo la vittoria nei quarti di finale degli Europei contro il Belgio, i giocatori dell’Italia hanno omaggiato Leonardo Spinazzola, uscito per un infortunio al tendine d’Achille al 79?. A lanciare il coro Federico Bernardeschi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo la vittoria nei quarti di finale degli Europei contro il Belgio, i giocatori dell’Italia hanno omaggiato Leonardo, uscito per un infortunio al tendine d’Achille al 79?. A lanciare ilFederico Bernardeschi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

