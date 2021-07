Spinazzola | gli esami confermano la rottura del tendine di Achille

(Di sabato 3 luglio 2021) Era solo questione di ufficialità ma orami era certo che per Leonardol’infortunio era grave e che interessava ildi. Il giocatore della Roma è stato sottoposto nel pomeriggio alla risonanza magnetica all’ospedale Sant’Andrea. Gli accertamenti effettuati hanno confermato lasottocutanea deldisinistro. Possibile l’operazione in Finlandia. I tempi di recupero sono almeno di 5-6 mesi. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Vivo_Azzurro : Gli #Azzurri abbracciano #Spinazzola Torna presto Leo! ???? #Coverciano #Nazionale ???? #Azzurri #VivoAzzurro - CB_Ignoranza : Leonardo Spinazzola è arrivato a Coverciano e ha salutato i suoi compagni di squadra. Gli abbracci con mister Manci… - DiMarzio : #EURO2020 , #ITA | Leonardo #Spinazzola lascia il ritiro azzurro, rienterà a #Roma per gli accertamenti - FloraPiachica : RT @Vivo_Azzurro: Gli #Azzurri abbracciano #Spinazzola Torna presto Leo! ???? #Coverciano #Nazionale ???? #Azzurri #VivoAzzurro - DennyMaglie : RT @Vivo_Azzurro: Gli #Azzurri abbracciano #Spinazzola Torna presto Leo! ???? #Coverciano #Nazionale ???? #Azzurri #VivoAzzurro -

Ultime Notizie dalla rete : Spinazzola gli

Andrea Ferretti per svolgere a Romaaccertamenti necessari.Confermata l'entità dell'infortunio di Leonardo: rottura sottocutanea del tendine d'Achille È arrivata la conferma sull'infortunio di Leonardo. L'esito, dopoesami strumentali al S. Andrea, è di rottura sottocutanea del tendine d'Achille. Domani, come riportato da Sky Sport, il terzino dell'Italia e della Roma volerà in ...Arrivano, purtroppo, conferme sull'infortunio subito da Leonardo Spinazzola nella sfida di ieri sera a Wembley contro il Belgio. Lo ha comunicato la FIGC attraverso una nota pubblicata sui propri cana ...Arrivano, purtroppo, conferme sull'infortunio subito da Leonardo Spinazzola nella sfida di ieri sera a Wembley contro il Belgio. Lo ha comunicato la FIGC attraverso una nota pubblicata sui propri cana ...