Spinazzola a terra col tendine rotto? Trucchetti del mestiere | fin dove si spinge Courtois | sfregio agghiacciante | Guarda

La Nazionale italiana sta spiegando calcio a Euro 2020, è l'unica squadra che ha vinto tutte le partite giocate finora, però al Belgio risulta proprio difficile da digerire la sconfitta per 2-1 patita ai quarti. Sarà che la loro "generazione d'oro" sta invecchiando e ha fallito l'ennesima occasione per provare a vincere, sarà che gli azzurri con esperienza hanno gestito un finale di partita complicatissimo, ma alcuni avversari hanno reagito davvero male. È il caso di Thibaut Courtois, che ha lanciato un'accusa vergognosa nei confronti di Leonardo Spinazzola: quest'ultimo è stato a terra per diversi minuti, poi si è scoperto che ha ...

IlContiAndrea : Ma prendere a sberle chi fischiava col povero #Spinazzola per terra? #BELITA #BelgioItalia #Euro2020 - ciropellegrino : I tifosi del #Belgio contro #Spinazzola a terra fanno abbastanza schifo. Vabbè. #BEL #BelgioItalia #Euro2021 - Libero_official : #Spinazzola a terra col tendine rotto? 'Trucchetti del mestiere': fin dove si spinge #Courtois… - Polisemooo : @mariamarilucen @MarcoSanavia1 Ho avuto 2 interventi al tendine della spalla, so bene cosa significa, la mia critic… - cristia_urbano : RT @CelePistillo: I tifosi del Belgio che fischiano e lanciano una bottiglietta d’acqua contro Spinazzola, per terra, in lacrime. Direi che… -