Spiderman e clown terapia: giornata speciale nel reparto pediatrico di Battipaglia (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – Oggi 3 luglio è un giorno speciale per i bambini ricoverati al reparto pediatrico di Battipaglia. Ai piccoli degenti sono tati regalati sorrisi e giocattoli, grazie all’associazione Arcobaleno Marco Iagulli Onlus di Battipaglia del presidente Tiziana Iervolino e all’Associazione #Insieme #sivince di Altavilla Silentina del presidente Niko Peduto. L’attività si è svolta con un balletto nel cortile dell’ospedale, protagonisti il supereroe Spiderman e la clown terapia. Grazie alla sinergie di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Oggi 3 luglio è un giornoper i bambini ricoverati aldi. Ai piccoli degenti sono tati regalati sorrisi e giocattoli, grazie all’associazione Arcobaleno Marco Iagulli Onlus didel presidente Tiziana Iervolino e all’Associazione #Insieme #sivince di Altavilla Silentina del presidente Niko Peduto. L’attività si è svolta con un balletto nel cortile dell’ospedale, protagonisti il supereroee la. Grazie alla sinergie di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Spiderman e clown terapia: giornata speciale nel reparto pediatrico di #Battipaglia ** - swarleyxstark : non ho la minima idea di cosa sia ma quando spiderman no way home news parla allora passo in modalità clown - lostinmyjapan : non sono un clown sono l'intero circo del fandom di Spiderman -

Ultime Notizie dalla rete : Spiderman clown Spider-Man | No Way Home | Kevin Feige e la frecciatina ad Alfred Molina sugli spoiler Zazoom Blog Papa Francesco, all’udienza c’era anche Spiderman: che ci fa lì il supereroe? Un incontro davvero strano quello tra Papa Francesco e Spiderman. Il Pontefice ha incontrato il supereroe che fa sorridere i bambini in corsia.

Giornata mondiale dei donatori Anche Spiderman “atterra” al centro trasfusionale del Lotti Simpatica iniziativa per promuovere la raccolta delle sacche di sangue La soddisfazione e gli appelli dei responsabili, i dottori Niglio e Ceretelli ...

Un incontro davvero strano quello tra Papa Francesco e Spiderman. Il Pontefice ha incontrato il supereroe che fa sorridere i bambini in corsia.Simpatica iniziativa per promuovere la raccolta delle sacche di sangue La soddisfazione e gli appelli dei responsabili, i dottori Niglio e Ceretelli ...