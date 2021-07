Advertising

Spazio_Napoli : Spalletti vuole Emerson e ha già parlato con lui: la risposta del giocatore - CalcioNapoli24 : - MundoNapoli : Gds – Napoli, Spalletti vuole Emerson Palmieri - volpe_peppe : RT @tuttonapoli: Spalletti vuole Emerson Palmieri: ha già parlato col giocatore che ha aperto al Napoli - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Spalletti vuole Emerson Palmieri: ha già parlato col giocatore che ha aperto al Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti vuole

Ecco quanti riporta la rosea: 'Emerson Palmieri e ha già parlato col ragazzo ben disposto a venire a Napoli per tornare dall'allenatore che lo ha lanciato, alla Roma. Anche la scelta ...spera in direzione Napoli, il mercato presto indicherà dove. Il Chelsea è notoriamente bottega cara per quanto riguarda i suoi giocatori in uscita e difficilmente abbassa le proprie pretese ...Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio circa la situazione Salernitana.Alla sua presentazione ufficiale al Napoli, Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni riguardante la sua nuova esperienza in azzurro: "Sono felicissi ...