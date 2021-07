Spalletti pronto a rivalutare due componenti della rosa nei ritiri stagionali | i nomi

(Di sabato 3 luglio 2021) Lucianoha ben chiari i programmi futuri per il Napoli e proverà a dare spazio anche a quelle che lui ritiene come sue personali scommesse. A rivelarle è La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. Il tecnico di Certaldo èa valorizzare alcuniscarsamente utilizzati dai suoi predecessori o sempre scartati. In particolare, neiprestagione valuterà Stanislav Lobotka e Adam Ounas. Lo slovacco arriva da quasi due stagioni all'ombra del Vesuvio con scarsissimo minutaggio, mentre l'algerino dal post Ancelotti non trova fortuna in quel ...

Il Napoli deve far cassa prima di poter acquistare, asta già bene quel che c'è . E non è ... La rosa è completa, ma se vi fosse da sfoltire èad adattarsi . Va trattato bene, però. È ...... il Milan su Insigne ha fatto più di un pensiero e sarebbea mettere sul piatto il giovane ... Nel frattempo il club continua a lavorare sul calciomercato per affidare a Lucianouna ...La giornalista elenca quattro motivi fondamentali per i quali ritiene Luciano Spalletti l'uomo giusto per guidare il Napoli.Ricordiamo che Insigne attualmente guadagna 4,5 milioni di euro e non è propenso ad accettare tagli da parte di De Laurentiis Il segnale che Insigne voleva mesi fa, è arrivato dal Napoli solo poco tem ...