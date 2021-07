Spagna, Sarabia salta la semifinale contro l’Italia. Problemi agli adduttori (Di sabato 3 luglio 2021) Pablo Sarabia salta la semifinale contro l’Italia. Brutte notizia, infatti, per la Spagna di Luis Enrique. L’esterno spagnolo del Psg che bene sta facendo in questi Europei non potrà esserci nella serata di martedì. Oggi Sarabia è stato sottoposto ad esami strumentali che ha evidenziato dei Problemi agli adduttori. L’attaccante era uscito contro la Svizzera ieri sera per un fastidio ed è stato sostituito da Dani Olmo. Pablo Sarabia è un obiettivo della Lazio di Sarri nell’ambito ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 luglio 2021) Pablola. Brutte notizia, infatti, per ladi Luis Enrique. L’esterno spagnolo del Psg che bene sta facendo in questi Europei non potrà esserci nella serata di martedì. Oggiè stato sottoposto ad esami strumentali che ha evidenziato dei. L’attaccante era uscitola Svizzera ieri sera per un fastidio ed è stato sostituito da Dani Olmo. Pabloè un obiettivo della Lazio di Sarri nell’ambito ...

