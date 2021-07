“Sono arrivata a Roma da Londra per fare ricerca con una borsa di studio. Qui qualità altissima ma pochi soldi” (Di sabato 3 luglio 2021) “Sono arrivata a Roma nel 2012, dopo otto anni a Londra. Conosco laboratori dove diventa complicato, a volte, anche fare un semplice ordine per le sostanze degli esperimenti. Qui in pochi parlano l’inglese, i finanziamenti Sono scarsi, ma il livello è alto e l’Italia, ora, è la mia casa”. Si chiama Paraskevi Krashia, ha 39 anni, lavora all’Università Campus Bio-Medico di Roma ed è originaria di Cipro. In Italia ha vinto una borsa di studio per finanziare la sua ricerca per rallentare lo sviluppo del morbo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) “nel 2012, dopo otto anni a. Conosco laboratori dove diventa complicato, a volte, ancheun semplice ordine per le sostanze degli esperimenti. Qui inparlano l’inglese, i finanziamentiscarsi, ma il livello è alto e l’Italia, ora, è la mia casa”. Si chiama Paraskevi Krashia, ha 39 anni, lavora all’Università Campus Bio-Medico died è originaria di Cipro. In Italia ha vinto unadiper finanziare la suaper rallentare lo sviluppo del morbo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le 5 varianti che preoccupano. Epsilon ultima arrivata dopo la Delta. In Italia ci sono tutte #ANSA - RaiTre : «Quando sono arrivata in Rai ero una delle pochissime donne.» Tiziana Ferrario è stata la prima donna in Italia a c… - alice_cosm : RT @RaiTre: «Quando sono arrivata in Rai ero una delle pochissime donne.» Tiziana Ferrario è stata la prima donna in Italia a condurre l’ed… - OmarSarcinella : RT @fattoquotidiano: “Sono arrivata a Roma da Londra per fare ricerca con una borsa di studio. Qui qualità altissima ma pochi soldi” https:… - fattoquotidiano : “Sono arrivata a Roma da Londra per fare ricerca con una borsa di studio. Qui qualità altissima ma pochi soldi” -