Sondaggi politici elettorali oggi 3 luglio 2021 | FdI guadagna mezzo punto e Salvini lo perde

(Di sabato 3 luglio 2021)– La Lega chee si ritrova ad appena lo 0,4 per cento di vantaggio su Fratelli d’Italia. Ad evidenziarlo è la Supermedia Agi/Youtrend pubblicata questa settimana. Il partito guidato da Giorgia Meloni, scavalcando la soglia del 20 per cento. La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei ...

Advertising

LegaSalvini : SONDAGGI POLITICI: LEGA CRESCE E STACCA PD, M5S GIÙ - Adnkronos : Giuseppe Conte ed elezioni, il sondaggio: suo partito potrebbe diventare terza forza politica. - LiberoTes : RT @LegaSalvini: SONDAGGI POLITICI: LEGA CRESCE E STACCA PD, M5S GIÙ - ilgattoromy1 : RT @sarasarli: #siamoinsemifinale Ma da dove arriva La #Tortora dall'Arabia Saudita come il suo idolo dell'autogrill? Ha finito di dare s… - Giusepp66890796 : RT @sarasarli: #siamoinsemifinale Ma da dove arriva La #Tortora dall'Arabia Saudita come il suo idolo dell'autogrill? Ha finito di dare s… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Secondo alcuni, mancherebbero 51 voti, che dovrebbero provenirgli da parte di deputati e ... utilizzando una perifrasi tanto declamata da altri esponenti... troppi, poca competenza e vuoto nella classe dirigente. Da questo tipo di partiti mi sento totalmente svincolato. Resto sempre disponibile al dialogo con i rappresentanti, di ogni ...Posti a sedere tutti occupati, nonostante sole e caldo. Tanti anche in piedi ad attendere Giorgia Meloni al Barton Park, per la presentazione del suo ...Dal manifesto delle forze conservatrici e nazionaliste potrebbe nascere un nuovo ‘partitone’ in Parlamento europeo contrario al ‘SuperStato’ Ue. L’Unione europea “sta diventando essa stessa una fonte ...