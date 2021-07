Softball, Italia campione d’Europa! Azzurre da capogiro, Olanda spazzata via nel ricordo di Obletter (Di sabato 3 luglio 2021) L’Italia è per la dodicesima volta campione d’Europa nel Softball. Le Azzurre del manager Federico Pizzolini hanno sconfitto in una finale durata tre ore l’Olanda con il punteggio di 9-5. Grande prestazione, quella delle Azzurre, bravissime a riprendere subito il controllo della situazione dopo un inizio di gara per nulla facile: sugli scudi Andrea Howard e l’ottima intesa difensiva, che ha dato modo di sconfiggere le orange per la seconda volta nel giro di quarantott’ore. Un successo, questo, che conferma quanto di buono aveva già costruito Enrico Obletter, tra i ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) L’è per la dodicesima voltad’Europa nel. Ledel manager Federico Pizzolini hanno sconfitto in una finale durata tre ore l’con il punteggio di 9-5. Grande prestazione, quella delle, bravissime a riprendere subito il controllo della situazione dopo un inizio di gara per nulla facile: sugli scudi Andrea Howard e l’ottima intesa difensiva, che ha dato modo di sconfiggere le orange per la seconda volta nel giro di quarantott’ore. Un successo, questo, che conferma quanto di buono aveva già costruito Enrico, tra i ...

Advertising

Coninews : CAMPIONESSE D’EUROPA! ?? A Castions di Strada l’Italia del #softball supera i Paesi Bassi 9-5 e conquista il suo do… - Coninews : Italia da 10 e lode! ?? Agli Europei in corso in Friuli Venezia Giulia la Nazionale di #softball approda in finale… - SkySport : ULTIM'ORA SOFTBALL EUROPEI, L'ITALIA BATTE L'OLANDA 9-5 Per le azzurre è il 12^ titolo #SkySport #Softball #Italia #ItaliaOlanda - STnews365 : Italia sul trono europeo del softball per la dodicesima volta. Nella finale della rassegna continentale del Friuli-… - 80yeye80 : RT @Coninews: CAMPIONESSE D’EUROPA! ?? A Castions di Strada l’Italia del #softball supera i Paesi Bassi 9-5 e conquista il suo dodicesimo t… -