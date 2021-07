Softball, Europei 2021: Italia sul tetto d’Europa, dodicesimo titolo. Olanda battuta 9-5 (Di sabato 3 luglio 2021) L’Italia vince per 9-5 contro l’Olanda all’interno della finale Europei 2021 di Softball: le azzurre si laureano campionesse d’Europa per la dodicesima volta. Un successo strameritato per le azzurre, che si sono imposte in tutte le partite della competizione. Le Italiane hanno sofferto soprattutto all’interno del primo inning, concluso sul 3-1 in favore delle olandesi. Poi la rimonta e l’allungo fino all’8-3 grazie a una grande Howard, contenendo infine l’Olanda che si era rifatta sotto fino all’8-5: è il miglior modo da parte di Piancastelli e compagne ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) L’vince per 9-5 contro l’all’interno della finaledi: le azzurre si laureano campionesseper la dodicesima volta. Un successo strameritato per le azzurre, che si sono imposte in tutte le partite della competizione. Lene hanno sofferto soprattutto all’interno del primo inning, concluso sul 3-1 in favore delle olandesi. Poi la rimonta e l’allungo fino all’8-3 grazie a una grande Howard, contenendo infine l’che si era rifatta sotto fino all’8-5: è il miglior modo da parte di Piancastelli e compagne ...

