Smartphone Nokia con Harmony OS: solo un esperimento locale? (Di sabato 3 luglio 2021) Una notizia davvero inattesa si è concretizzata in questo sabato 3 luglio. Harmony OS, soluzione software del produttore cinese Huawei alternativa ad Android, sarebbe in procinto di debuttare su Smartphone Nokia. In pratica, la storica azienda finlandese sarebbe pronta ad approdare sul mercato con modelli senza il sistema operativo Android di Big G, anche se in una specifica area geografica. La soffiata hi-tech proviene dalla fonte cinese IT Home e non sarebbe un caso. La scelta di Harmony OS per Smartphone Nokia riguarderebbe, per il momento, solo il mercato cinese e ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Una notizia davvero inattesa si è concretizzata in questo sabato 3 luglio.OS, soluzione software del produttore cinese Huawei alternativa ad Android, sarebbe in procinto di debuttare su. In pratica, la storica azienda finlandese sarebbe pronta ad approdare sul mercato con modelli senza il sistema operativo Android di Big G, anche se in una specifica area geografica. La soffiata hi-tech proviene dalla fonte cinese IT Home e non sarebbe un caso. La scelta diOS perriguarderebbe, per il momento,il mercato cinese e ...

Ultime Notizie dalla rete : Smartphone Nokia Realme e Kodak insieme sul prossimo smartphone top gamma - Rumor Huawei e Leica, OnePlus e Hasselblad, Nokia e Zeiss, Samsung (chissà) con Olympus . Sono ormai tanti i casi di collaborazione tra produttori di smartphone e di ottiche per macchine fotografiche, e da quanto si apprende su Weibo potrebbe ...

Sondaggio: qual è lo smartphone più atteso della seconda metà del 2021? ... senza dimenticare i rumor che parlano di un possibile smartphone pieghevole prodotto da Google stessa ! Tra la serie Huawei P50 , gli assurdi Nokia X60 che sarebbero trapelati di recente e il ...

In cerca di offerte per smartphone? Non lasciatevi scappare quelle di Nokia! Fino al prossimo 1 agosto gli smartphone Nokia X20, Nokia 8.3 5G e Nokia 5.4 sono in offerta a prezzi generosi e con bundle da non perdere ...

