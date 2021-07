Sky – Accordo vicino tra Joao Mario e il Benfica. Nodo clausola club lusitano al lavoro con l’Inter (Di sabato 3 luglio 2021) Forte interesse del Benfica per Joao Mario Si fanno sempre più intensi i contatti tra Joao Mario e il Benfica tanto che, secondo quanto riportato da Sky Sport, le parti sarebbero vicine ad un Accordo per un contratto quinquennale. Resta da trovare poi l’intesa con l’Inter, proprietaria del cartellino del giocatore, che chiede tra i 7 e 8 milioni di euro. “C’è già un Accordo verbale tra Joao Mario e il Benfica per 5 stagioni ed è una richiesta precisa dell’allenatore Jorge Jesus. ... Leggi su intermagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Forte interesse delperSi fanno sempre più intensi i contatti trae iltanto che, secondo quanto riportato da Sky Sport, le parti sarebbero vicine ad unper un contratto quinquennale. Resta da trovare poi l’intesa con, proprietaria del cartellino del giocatore, che chiede tra i 7 e 8 milioni di euro. “C’è già unverbale trae ilper 5 stagioni ed è una richiesta precisa dell’allenatore Jorge Jesus. ...

