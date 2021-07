(Di sabato 3 luglio 2021) Imprenditrice e collezionista d’arte contemporanea e di design,inseguendo la sua forte passione per le arti creative, fonda nel 2018 Società delle Api.Organizzazione no-profit indipendente per promuovere pratiche di solidarietà, conoscenza e collaborazione tra le diverse discipline. La missione è quella di dare vita a una serie di piattaforme di ricerca nelle quali artisti, architetti, designer e pensatori possano sviluppare i loro progetti in stretta collaborazione, attraverso nuove modalità di scambio.©Bea de GiacomoNuovo tassello della Società delle Api è Le Quai, uno nuovo ...

Advertising

AD_italia : Silvia Fiorucci e l’arte dell’incontro - AD_italia : Silvia Fiorucci e l‘arte dell‘(ri)incontrarsi -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Fiorucci

Viterbo News 24

Imprenditrice e collezionista d'arte contemporanea e di design,inseguendo la sua forte passione per le arti creative, fonda nel 2018 Società delle Api. Organizzazione no - profit indipendente per promuovere pratiche di solidarietà , conoscenza e ...Iain Fenlon, King's College, Cambridge, UK Dott.ssa Emilie, Université de Rouen Normandie, ... Princeton University, USA Prof.ssa Maria Fusaro, University of Exeter, UK Dott.ssa..."Capranica ovvero Sotto i raggi del sole/Riflessioni sul rapporto tra uomo e ambiente". Cultura - Oggi, sabato 26 giugno alle 17, l'inaugurazione della mostra al tempio romanico di San Francesco ...