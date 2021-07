“Sì, è tutto vero”. Anna Tatangelo, dopo le voci è arrivata la conferma. Lady Tata rompe il silenzio (Di sabato 3 luglio 2021) Si va verso un cambio radicale nella domenica di Canale 5. Nella stagione 2021/2022 ci sarà l’ingresso di ingresso di Anna Tatangelo e Silvia Toffanin che andranno a condurre i programmi pomeridiani al posto di Barbara D’Urso. Una scelta netta e in controtendenza con il recentissimo passato che è stato dominato dalle trasmissioni della conduttrice napoletana. Un cambio editoriale, spiegato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, che punta a sperimentare cose nuove e che prevede l’adattarsi ai tempi e al cambiamento del gusto degli spettatori. Pier Silvio Berlusconi, stando a quanto riportato da ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Si va verso un cambio radicale nella domenica di Canale 5. Nella stagione 2021/2022 ci sarà l’ingresso di ingresso die Silvia Toffanin che andranno a condurre i programmi pomeridiani al posto di Barbara D’Urso. Una scelta netta e in controtendenza con il recentissimo passato che è stato dominato dalle trasmissioni della conduttrice napoletana. Un cambio editoriale, spiegato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, che punta a sperimentare cose nuove e che prevede l’adattarsi ai tempi e al cambiamento del gusto degli spettatori. Pier Silvio Berlusconi, stando a quanto riportato da ...

Advertising

CorSport : La prima pagina del #CorSport-Stadio ?? ?? Dimmi che è vero! ?? Euforia #Mourinho: «Voglio vincere» ?? Carica… - MatteoRichetti : E nel programma del Pd dove sono stato eletto io non c’erano i grillini e il governo populista. E questa cosa dei s… - ZZiliani : @capuanogio In realtà sono i giornali che per tutto l'anno fingono di non vedere i favoritismi arbitrali in Serie A… - UnUltras : Ieri al nostro tavolo c'era anche un vesuviano che era tra i più scatenati e si è fatto sentire in tutto il locale!… - leone52641 : RT @micheleguarino8: Buongiorno Giglia,vero l'abbraccio dice tutto.. Che belle parole in questa pic, racchiudono un pò momenti della mia qu… -