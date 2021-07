Shevchenko: «Abbiamo fatto un bell’Europeo, episodi decisivi oggi» (Di domenica 4 luglio 2021) Il ct dell’Ucraina Shevchenko ha parlato al termine della partita contro l’Inghilterra, che ha sancito l’eliminazione degli ucraini Andriy Shevchenko ha parlato dopo Inghilterra e Ucraina, gara che ha sancito l’eliminazione della sua squadra da Euro 2020. «La partita di oggi è stata decisa dagli episodi. L’Inghilterra si è dimostrata molto più forte di noi, è vero, ma noi Abbiamo perso il centrale difensivo che poteva dare fastidio agli inglesi. Abbiamo sbagliato qualche situazione tattica, soprattutto sui calci piazzati dove Abbiamo calato la concentrazione. Però ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Il ct dell’Ucrainaha parlato al termine della partita contro l’Inghilterra, che ha sancito l’eliminazione degli ucraini Andriyha parlato dopo Inghilterra e Ucraina, gara che ha sancito l’eliminazione della sua squadra da Euro 2020. «La partita diè stata decisa dagli. L’Inghilterra si è dimostrata molto più forte di noi, è vero, ma noiperso il centrale difensivo che poteva dare fastidio agli inglesi.sbagliato qualche situazione tattica, soprattutto sui calci piazzati dovecalato la concentrazione. Però ...

