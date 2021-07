Serie A: cambia il designatore, Rocchi sostituisce Rizzoli. Ricordate il video dei ‘regali’ alla Juventus? (Di sabato 3 luglio 2021) Gianluca Rocchi nuovo designatore per gli arbitri di Serie A, questa la decisione confermata in conferenza stampa dal capo dell’Aia Stefano Trentalange e dal presidente della Figc, Gabriele Gravina. “Pensiamo che Rocchi sia il nuovo, dobbiamo imparare a fare strada ai giovani e costruire il miglior sistema arbitrale al mondo, senza protagonismi. Vogliamo aprire canali di comunicazione” ha detto Trentalange. Lo stesso che aveva promesso trasparenza nel suo mandato, con gli arbitri che avrebbero dovuto parlare, ma anche invece continuano a tenere le bocche cucite, anche dinanzi ad errori assurdi. Gianluca ... Leggi su napolipiu (Di sabato 3 luglio 2021) Gianlucanuovoper gli arbitri diA, questa la decisione confermata in conferenza stampa dal capo dell’Aia Stefano Trentalange e dal presidente della Figc, Gabriele Gravina. “Pensiamo chesia il nuovo, dobbiamo imparare a fare strada ai giovani e costruire il miglior sistema arbitrale al mondo, senza protagonismi. Vogliamo aprire canali di comunicazione” ha detto Trentalange. Lo stesso che aveva promesso trasparenza nel suo mandato, con gli arbitri che avrebbero dovuto parlare, ma anche invece continuano a tenere le bocche cucite, anche dinanzi ad errori assurdi. Gianluca ...

Advertising

AAlciato : ?? Cambia il calendario di serie A - RikIranez : @saldaPress Che dire? Boh... Penso che avrebbe avuto più senso terminare con chi si era iniziato. Ma a me non cambi… - infoitsport : Serie A, cambia il calendario: il girone di ritorno sarà diverso da quello di andata - sanjuanegiulia_ : raga vale la pena leggere i libri di shadowhunters? sono uguali uguali alla serie o qualcosa cambia?#shadowhunters - rafbarberio : E' possibile che lo scontro in atto sullo streaming per la trasmissione della Serie A rischia di allontanare i tifo… -