"Senza di me il Movimento al 5%". Conte forza la mano, ma ora le sue truppe vacillano (Di sabato 3 luglio 2021) “Il problema non sono io, ma lui: Beppe Grillo. Nello statuto che mostrerò ai parlamentari dimostrerò che i suoi super poteri erano inalterati: avrebbe potuto sfiduciarmi. Ma non può pretendere di essere il garante “politico” del M5s, io non ci sto”. Giuseppe Conte ripete questo concetto a chi lo chiama, a chi cerca di evitare una mediazione last minute. L’ex premier la settimana prossima illustrerà il suo statuto ai parlamentari. E cercherà di usarli come leva sul comico. Se non funzionerà è pronto ad andarsene. Anche se i conti sugli scissionisti iniziano a ricalcare il film già visto con la caccia ai responsabili: nel M5s non c’è la fila per andare verso la nuova ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 luglio 2021) “Il problema non sono io, ma lui: Beppe Grillo. Nello statuto che mostrerò ai parlamentari dimostrerò che i suoi super poteri erano inalterati: avrebbe potuto sfiduciarmi. Ma non può pretendere di essere il garante “politico” del M5s, io non ci sto”. Giusepperipete questo concetto a chi lo chiama, a chi cerca di evitare una mediazione last minute. L’ex premier la settimana prossima illustrerà il suo statuto ai parlamentari. E cercherà di usarli come leva sul comico. Se non funzionerà è pronto ad andarsene. Anche se i conti sugli scissionisti iniziano a ricalcare il film già visto con la caccia ai responsabili: nel M5s non c’è la fila per andare verso la nuova ...

Advertising

fattoquotidiano : M5s, Taverna: “Sarà Conte a dire ciò che farà”. Giarrusso: “Accordo con Grillo lo troverà”. E gli attivisti: “Senza… - vito22222 : Può fare ciò che vuole,tanto per me il movimento è morto,se Conte fa un suo partito lo voto,altrimenti non voto,fin… - _PistisSophia : RT @supercocco78: Un tempo c’era una nazionale con le palle che sul campo metteva il cuore e l’anima e non guardava in faccia nessuno. Ques… - effe_grazia : RT @supercocco78: Un tempo c’era una nazionale con le palle che sul campo metteva il cuore e l’anima e non guardava in faccia nessuno. Ques… - lumaca4377 : RT @supercocco78: Un tempo c’era una nazionale con le palle che sul campo metteva il cuore e l’anima e non guardava in faccia nessuno. Ques… -