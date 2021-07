Scozia | sposo ha un malore all' arrivo della futura moglie | morto poco prima prima delle nozze

(Di sabato 3 luglio 2021) Un uomo di 57 anni, Paul Wynn , e la sua compagna Alison si sarebbero dovuti sposare venerdì scorso al municipio di Saltcoats, nell'Ayrshire, in. Durante la cerimonia, però, mentre la sposa ...

Un uomo di 57 anni, Paul Wynn , e la sua compagna Alison si sarebbero dovuti sposare venerdì scorso al municipio di Saltcoats, nell'Ayrshire, in. Durante la cerimonia, però, mentre la sposa percorreva la navata accompagnata dal figlio, Paul, al quale una settimana prima delle nozze era stato diagnosticato un cancro in fase terminale, L'uomo si è sentito male mentre la donna percorreva la navata accompagnata dal figlio. Una settimana prima aveva scoperto di avere un cancro in fase terminale ...La terribile storia di Paul Wynn, 57enne britannico morto venerdì scorso mentre attendeva la sposa nei locali del municipio dove la coppia aveva ...