Scomparsa dell’ex Vigilessa: tre indagati e il mistero dell’Audi (Di sabato 3 luglio 2021) Oltre a diversi altri elementi che non risultano essere chiari nella Scomparsa dell’ex Vigilessa, da risolvere il giallo dell’auto di Laura Scomparsa dell’ex Vigilessa due figlie e il fidanzato di una delle due sono indagati (un atto dovuto), una scarpa è stata ritrovata in un torrente, il cellulare spento era nascosto in cantina, dietro una cassapanca, Leggi su periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021) Oltre a diversi altri elementi che non risultano essere chiari nella, da risolvere il giallo dell’auto di Lauradue figlie e il fidanzato di una delle due sono(un atto dovuto), una scarpa è stata ritrovata in un torrente, il cellulare spento era nascosto in cantina, dietro una cassapanca,

Advertising

TSOWrestling : Ecco qualche reazione alla scomparsa dell'ex lottatore WWE, The Patriot. #TSOS // #TSOW - News_24it : Cisterna - Poche ore fa è stata firmata dal Commissario Straordinario del Comune di Cisterna, Enza Caporale, l'ordi… - LatinaBiz : Mauro Carturan - settalese : RT @PescaraCalcio: Il ?? si stringe al dolore della Città dell'Aquila per la scomparsa di mister Vincenzo Dionisi Ex calciatore ed allenat… - 24live_it : Barcellona piange per l’improvvisa scomparsa dell’ex cancelliere Totuccio Calabrese - -

Ultime Notizie dalla rete : Scomparsa dell’ex Ex vigilessa scomparsa a Temù: c’è un terzo indagato IL GIORNO