Scomparsa da mesi | ora colpo di scena sul caso Marina Castangia

Advertising

fanpage : Sara aveva lamentato un forte disagio sul posto di lavoro per via di comportamenti al limite del mobbing. È scompar… - ZZiliani : A due mesi e mezzo dalla sua tragica scomparsa, #Mbappè celebra la cerimonia funebre della #Superlega. Il calcio è… - Peonia249 : RT @GiorgiaMeloni: Sono trascorsi diversi mesi dalla scomparsa di #Saman, giovane che voleva solo vivere la propria libertà. Perché dopo t… - arnj40 : RT @GiorgiaMeloni: Sono trascorsi diversi mesi dalla scomparsa di #Saman, giovane che voleva solo vivere la propria libertà. Perché dopo t… - alfredosc8 : RT @GiorgiaMeloni: Sono trascorsi diversi mesi dalla scomparsa di #Saman, giovane che voleva solo vivere la propria libertà. Perché dopo t… -

Ultime Notizie dalla rete : Scomparsa mesi

Agenzia ANSA

Fabrizio Frizzi il 26 marzo 2018, cinquedopo un ictus, fu ricoverato d'urgenza per un'... Antonella Clerici lo scorso 26 marzo, a tre anni dalladel suo caro amico e collega, ha commosso ...Ha lasciato un enorme vuoto, nel cuore di tutti. Fabrizio Frizzi il 26 marzo 2018, cinquedopo un ictus, fu ricoverato d'urgenza per un'emorragia cerebrale: morì alle 4.30 del mattino. ......Marina Castangia è la parrucchiera di 60 anni originaria di Cabras, ma residente a Mogorella, in provincia di Oristano, in Sardegna. La donna è scomparsa lo scorso 15 febbraio. Sarebbe, tuttavia, anco ...Antonella Clerici ha commosso tutti con quel post su Instagram, il dolore è troppo forte: le sue parole hanno messo i brividi ...