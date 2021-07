Scatta lo stop alla plastica monouso in Europa: dai piatti alle cannucce, ecco tutti i prodotti banditi (Di sabato 3 luglio 2021) L’Unione Europea dice ufficialmente addio all’uso ai prodotti di plastica monouso più inquinanti, ossia quelli maggiormente trovati sulle spiagge e al mare e che, assieme agli attrezzi per la pesca, rappresentano circa il 70% dei rifiuti marini. Entra così in vigore la direttiva Sup (Single Use Plastic), approvata nel giugno del 2019 e recepita dall’Italia con legge nazionale nell’aprile 2021, con la Legge di delegazione europea del 22 aprile 2021, che prevede una riduzione dell’impiego anche per i bicchieri di plastica, equiparati alle tazze per bevande. Per i venditori sarà possibile continuare a ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) L’Unione Europea dice ufficialmente addio all’uso aidipiù inquinanti, ossia quelli maggiormente trovati sulle spiagge e al mare e che, assieme agli attrezzi per la pesca, rappresentano circa il 70% dei rifiuti marini. Entra così in vigore la direttiva Sup (Single Use Plastic), approvata nel giugno del 2019 e recepita dall’Italia con legge nazionale nell’aprile 2021, con la Legge di delegazione europea del 22 aprile 2021, che prevede una riduzione dell’impiego anche per i bicchieri di, equiparatitazze per bevande. Per i venditori sarà possibile continuare a ...

