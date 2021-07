Scandalo Vaticano, richiesta giudizio. Becciu oppone segreto Stato su Marogna: “Papa era d’accordo” (Di sabato 3 luglio 2021) Si è trincerato dietro il segreto di Stato, chiamando in causa anche il Papa, il cardinale Angelo Becciu alla richiesta degli inquirenti vaticani di fare chiarezza sui rapporti con Cecilia Marogna, accusata di peculato con l’ex Sostituto in relazione ai 575mila euro a lei versati dalla segreteria di Stato che, a detta dell’accusa, sarebbero stati spesi in beni di lusso. In una dichiarazione riportata nella richiesta di citazione a giudizio dell’Ufficio del promotore di Giustizia Vaticano, Becciu spiega: ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 luglio 2021) Si è trincerato dietro ildi, chiamando in causa anche il, il cardinale Angeloalladegli inquirenti vaticani di fare chiarezza sui rapporti con Cecilia, accusata di peculato con l’ex Sostituto in relazione ai 575mila euro a lei versati dalla segreteria diche, a detta dell’accusa, sarebbero stati spesi in beni di lusso. In una dichiarazione riportata nelladi citazione adell’Ufficio del promotore di Giustiziaspiega: ...

Advertising

reportrai3 : Confermate le accuse per i protagonisti dello scandalo Vaticano raccontato nel servizio Lo sterco del Diavolo: chie… - Adnkronos : ??Scandalo #Vaticano, il cardinale #Becciu a giudizio con altri 9. Processo il 27 luglio prossimo. - massimoneri90 : Scandalo Vaticano, Angelo Becciu andrà a processo con altri 9 con l’accusa di peculato e abuso d’ufficio: “Contro d… - tempoweb : Scandalo in #Vaticano il cardinal #Becciu nei guai: macchinazione e trame oscure dietro le accuse #chiesa #3luglio… - giap87625642 : RT @reportrai3: Confermate le accuse per i protagonisti dello scandalo Vaticano raccontato nel servizio Lo sterco del Diavolo: chiesto il r… -