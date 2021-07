Scandalo Vaticano, Marogna: “Inchiesta Londra? Estranea” (Di sabato 3 luglio 2021) Cecilia Marogna non teme nulla e si meraviglia di essere accomunata all’Inchiesta vaticana del palazzo di Londra, dalla quale si dice del tutto Estranea. Marogna “ha da mesi pronta la rendicontazione totale del proprio operato e nulla teme in ordine alle contestazioni a lei mosse”, dice all’Adnkronos il coordinatore del collegio difensivo della manager cagliaritana, Riccardo Sindoca. Anzi, aggiunge l’esperto di diritto internazionale, Cecilia Marogna “trova alquanto inusuale il solo fatto di essere stata accomunata a chi ha operato sul fronte londinese in acquisizioni a vario titolo da ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 luglio 2021) Cecilianon teme nulla e si meraviglia di essere accomunata all’vaticana del palazzo di, dalla quale si dice del tutto“ha da mesi pronta la rendicontazione totale del proprio operato e nulla teme in ordine alle contestazioni a lei mosse”, dice all’Adnkronos il coordinatore del collegio difensivo della manager cagliaritana, Riccardo Sindoca. Anzi, aggiunge l’esperto di diritto internazionale, Cecilia“trova alquanto inusuale il solo fatto di essere stata accomunata a chi ha operato sul fronte londinese in acquisizioni a vario titolo da ...

