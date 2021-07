Scandalo Vaticano, difesa Tozi: “Pronti a presentare istanza rinvio” (Di sabato 3 luglio 2021) “Non ho ancora letto il decreto di citazione, un decreto corposo, più complesso di quello che ci saremmo aspettati perché coinvolge anche delle società Io trovo inaccettabile che si fissi un processo il 27 luglio perché non ci viene dato il tempo di organizzare una difesa seria, adeguata, degna di questo nome”. A dirlo all’Adnkronos l’avvocato Ambra Giovene difensore, insieme al collega Marco Franco, del broker molisano Gianluigi Torzi tra i dieci destinatari della citazione a giudizio nell’ambito dell’ inchiesta vaticana partita dallo Scandalo del palazzo di Sloane Avenue a Londra. “Ovviamente non si tratta solo del decreto ma anche degli atti ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 luglio 2021) “Non ho ancora letto il decreto di citazione, un decreto corposo, più complesso di quello che ci saremmo aspettati perché coinvolge anche delle società Io trovo inaccettabile che si fissi un processo il 27 luglio perché non ci viene dato il tempo di organizzare unaseria, adeguata, degna di questo nome”. A dirlo all’Adnkronos l’avvocato Ambra Giovene difensore, insieme al collega Marco Franco, del broker molisano Gianluigi Torzi tra i dieci destinatari della citazione a giudizio nell’ambito dell’ inchiesta vaticana partita dallodel palazzo di Sloane Avenue a Londra. “Ovviamente non si tratta solo del decreto ma anche degli atti ...

Advertising

Adnkronos : ??Scandalo #Vaticano, il cardinale #Becciu a giudizio con altri 9. Processo il 27 luglio prossimo. - ilriformista : Il cardinale #Becciu a processo per il palazzo di Londra e l’uso dei fondi della Segreteria: è la prima volta in Va… - zazoomblog : Scandalo Vaticano: a processo il cardinale Becciu e altre 9 persone - #Scandalo #Vaticano: #processo - damorantonio : RT @LaNotiziaTweet: Scandalo #Vaticano. Il cardinal #Becciu e altri nove andranno a processo per l’affare del palazzo di Sloane Avenue a Lo… - blusewillis1 : RT @Adnkronos: ??Scandalo #Vaticano, il cardinale #Becciu a giudizio con altri 9. Processo il 27 luglio prossimo. -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo Vaticano Immobile a Londra, il cardinale Becciu a processo in Vaticano con altri otto ... ai finanzieri Gianluigi Torzi e Raffaele Mincione, il Vaticano manda a processo il 27 luglio prossimo dieci tra laici ed ecclesiastici per le inchieste partite dallo scandalo del palazzo di Sloane ...

Card. Angelo Becciu a giudizio/ Scandalo Vaticano: 'Peculato e abuso d'ufficio' ... 292 preti accusati/ I dati choc giunti in Vaticano La Santa Sede ha rilasciato una nota ufficiale relativa a tali provvedimenti, nella quale afferma che il presidente del Tribunale Vaticano ha ...

Scandalo Vaticano, cardinale Becciu a giudizio con altri 9 Adnkronos Scandalo Vaticano, difesa Tozi: “Pronti a presentare istanza rinvio” “Non ho ancora letto il decreto di citazione, un decreto corposo, più complesso di quello che ci saremmo aspettati perché coinvolge anche delle società Io trovo inaccettabile che si fissi un processo ...

Scandalo Vaticano, Segreteria Stato si costituirà parte civile La Segreteria di Stato del Vaticano si costituirà parte civile nel processo che verrà celebrato nei confronti del cardinale Angelo Becciu e di altri nove rinviati a giudizio nell’ambito dell’inchiesta ...

... ai finanzieri Gianluigi Torzi e Raffaele Mincione, ilmanda a processo il 27 luglio prossimo dieci tra laici ed ecclesiastici per le inchieste partite dallodel palazzo di Sloane ...... 292 preti accusati/ I dati choc giunti inLa Santa Sede ha rilasciato una nota ufficiale relativa a tali provvedimenti, nella quale afferma che il presidente del Tribunaleha ...“Non ho ancora letto il decreto di citazione, un decreto corposo, più complesso di quello che ci saremmo aspettati perché coinvolge anche delle società Io trovo inaccettabile che si fissi un processo ...La Segreteria di Stato del Vaticano si costituirà parte civile nel processo che verrà celebrato nei confronti del cardinale Angelo Becciu e di altri nove rinviati a giudizio nell’ambito dell’inchiesta ...