SBK | minor spesa | simil resa | moto del CIV quasi al pari del Mondiale

(Di sabato 3 luglio 2021) L'argomento non è nuovo, ma rimane attuale. Il confronto tra le prestazioni della SBK iridata con quelle espresse dalleiscritte al CIV Superbike tiene banco, soprattutto da quando la serie ...

Rispetto alla Superpole realizzata nel weekend, sulla stessa pista, da Johnny Rea - 1'33'416 - c'è una bella differenza, però il Cannibale ha sfruttato le Pirelli da qualifica che, nei tracciati ......la posizione del motore all'interno del telaio e l'offset della forcella? roba da Mondiale. La ... la differenza immediata che ho percepito è lafatica " prendete tutto quanto appena detto ...I costi per correre il campionato tricolore rappresentano un terzo della spesa da affrontare nella serie iridata. I tempi sul giro non sono così distanti, considerando molte parti di serie. Moreno Cop ...E’ tutto pronto all’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola per il terzo round del National Trophy. Nella categoria 600 Supersport, ovviamente, a rivestire un ruolo centrale ci sarà Ar ...