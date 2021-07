Sasha Obama | l’amicizia con Maisy Biden e il basket

(Di sabato 3 luglio 2021) Sasha Obama e Maisy Biden, due storie importanti e un’amicizia vera. Nata nel 2009 quando le famiglie di entrambe, come raccontano i loro cognomi, hanno trascorso otto anni alla Casa Bianca, dal 2009 al 2017, durante la presidenza di Barack Obama, padre di Sasha, periodo in cui Joe Biden, zio di Maisy e attuale presidente degli Stati Uniti, era vicepresidente americano.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sasha Obama

Vanity Fair.it

...che Michelle e Barack tenevano in braccio le figlie avvolti dalla pioggia di coriandoli che segnava l'inaugurazione della presidenza, e invece era il 2004. Oggi Malia ha 22 anni mentre, ...Auguri, buon compleanno Con un post dolcissimo Michelle pubblica anche una foto di lei con in braccio la figlia e papà Barack fa lo stesso scrivendo: 'Buon compleanno,! Sei ...Barack Obama racconta l'amicizia tra la figlia Sasha e Maisy Biden, nipote dell'attuale presidente americano, nata tra i corridoi della Casa Bianca ma soprattutto sui campi da basket ...Sasha Obama compie gli anni e gli auguri di mamma e papà arrivano in diretta social: «Buon c ...