Santa Maria Capua Vetere, Saviano: “Picchiavano tutti tranne camorristi” (Di sabato 3 luglio 2021) “Chi è che non è stato picchiato tra i detenuti di Santa Maria Capua Vetere? Chi è che non è stato scelto tra i detenuti da punire? La risposta è semplice per chi conosce la vita delle carceri e i suoi rapporti interni di potere, a non essere pestato sono stati i detenuti camorristi e i colletti bianchi della camorra e della politica”. Lo scrive sul Corriere della Sera, Roberto Saviano, che aggiunge: “Ma chiediamoci quale sia il risultato di quel pestaggio. Questo: ogni detenuto sa che deve essere protetto, ogni detenuto da domani cercherà di affiliarsi, si metterà in fila per entrare in ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021) “Chi è che non è stato picchiato tra i detenuti di? Chi è che non è stato scelto tra i detenuti da punire? La risposta è semplice per chi conosce la vita delle carceri e i suoi rapporti interni di potere, a non essere pestato sono stati i detenutie i colletti bianchi della camorra e della politica”. Lo scrive sul Corriere della Sera, Roberto, che aggiunge: “Ma chiediamoci quale sia il risultato di quel pestaggio. Questo: ogni detenuto sa che deve essere protetto, ogni detenuto da domani cercherà di affiliarsi, si metterà in fila per entrare in ...

