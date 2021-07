Santa Maria Capua Vetere, Saviano: «Picchiavano tutti i detenuti, ma non i camorristi» (Di sabato 3 luglio 2021) Solo chi è legato ai clan è stato graziato e il risultato sarà che ora ogni prigioniero, per proteggersi, cercherà di affiliarsi Leggi su corriere (Di sabato 3 luglio 2021) Solo chi è legato ai clan è stato graziato e il risultato sarà che ora ogni prigioniero, per proteggersi, cercherà di affiliarsi

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria Pestaggi in carcere Santa Maria Capua Vetere, sospesi anche due vice direttori Figurano anche i due vice direttori del carcere e il vice comandante della Polizia Penitenziaria tra le ulteriori 25 persone sospese dal Dap per le violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), il 6 aprile 2020 ( IL VIDEO - LA TESTIMONIANZA ). I nuovi 25 provvedimenti, emessi ieri, vanno ad aggiungersi ai precedenti 52 che riguardano le persone ...

Saviano: 'In carcere picchiavano tutti ma non i camorristi. Stato garante delle mafie' Roberto Saviano ha commentato, sul Corriere della Sera, il pestaggi delle Carceri di Santa Maria Capua Vetere attaccando le forze dell'ordine. Secondo lui gli unici a non essere aggrediti sono stati i camorristi. "Chi è che non è stato picchiato tra i detenuti di Santa Maria Capua ...

Carcere di Santa Maria Capua Vetere, Saviano: il pestaggio e i camorristi Corriere della Sera Violenze in carcere, agenti minacciati con uno striscione su cavalcavia di Roma Roma, 3 luglio 2021 – “52 mele marce? Abbattiamo l'albero!”. È il messaggio di minaccia apparso questa mattina su un cavalcavia di Roma, uno striscione firmato dal movimento anarchico contro i 52 agen ...

Le deleghe di Giorgis Dicono che… mentre sul caso del pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere stanno emergendo le responsabilità politiche dell’allora ministro alla Giustizia Alfonso Bonafede, negli ambienti parla ...

