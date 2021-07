San Siro | Sala | cerco di difendere interessi Milano

(Di sabato 3 luglio 2021) Sulla vicenda della costruzione del nuovo stadio da parte di Inter e Milan "io posso solamente dire che, se le squadra portano un progetto concreto, non posso non ascoltarle, però mi pare che fino ad ...

Advertising

ZZiliani : Anche se ha 32 anni (5 più di #Calhanoglu), #Tadic suo sostituto sarebbe un formidabile salto di qualità per il… - matteo27213289 : RT @ZZiliani: Anche se ha 32 anni (5 più di #Calhanoglu), #Tadic suo sostituto sarebbe un formidabile salto di qualità per il #Milan. Il se… - Ossmeteobargone : RT @genovatoday: Ritrovata dopo 22 anni una preziosa acquasantiera rubata a San Siro di Struppa - sulsitodisimone : RT @GenovaQuotidian: Rubata 22 anni fa, acquasantiera del XII secolo torna nella chiesa di San Siro di Struppa grazie ai CC - Ossmeteobargone : RT @GenovaQuotidian: Rubata 22 anni fa, acquasantiera del XII secolo torna nella chiesa di San Siro di Struppa grazie ai CC -

Ultime Notizie dalla rete : San Siro

ANSA Nuova Europa

Sulla vicenda della costruzione del nuovo stadio da parte di Inter e Milan "io posso solamente dire che, se le squadra portano un progetto concreto, non posso non ascoltarle, però mi pare che fino ad ...GENOVA - Il 5 luglio 2021 alle ore 18:00, presso la Chiesa didi Struppa, a Genova, sarà restituita alla compagnia assicurativa 'Cattolica Assicurazioni' l'acquasantiera in marmo bianco scolpito , di forma ottagonale, del XIII secolo, che era stato ...Sulla vicenda della costruzione del nuovo stadio da parte di Inter e Milan "io posso solamente dire che, se le squadra portano un progetto concreto, non posso non ascoltarle, però mi pare che fino ad ...La compagnia, già liquidatrice del danno, ha espresso l’intenzione di donare l’acquasantiera al luogo religioso da cui fu trafugata. L’indagine dei carabinieri, coordinati ...