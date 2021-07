San Giuliano Milanese | trovate morte due donne in un campo di mais Una aveva lanciato l’allarme ieri | “Investite da una mietitrebbia”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : San Giuliano

Milanese, la dinamica della tragedia È una vicenda dai contorni confusi, e per ora senza certezze o conferme, quella che vede al centro la morte di due donne nordafricane. La telefonata ...... ieri mattina, spiegando che entrambe erano state investite da una mietitrebbia in un campo di mais aMilanese. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco di Milano.Le ricerche erano scattate venerdì dopo che una delle due aveva chiesto aiuto al 112, ma la telefonata si era interrotta bruscamente ...Ancora una tragedia in Lombardia. Sono state trovate morte le due donne di origine marocchina una delle quali aveva dato l'allarme al 112, ieri mattina, spiegando che entrambe erano ...