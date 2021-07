Advertising

Billa42_ : Salvini firma il manifesto dei sovranisti europei - francotaratufo2 : RT @serebellardinel: Ricordate i titoloni su #Salvini fascista? Ora, anche mentre firma patti con #LePen e #Orban e difende i massacratori… - cocchi2a : RT @serebellardinel: Ricordate i titoloni su #Salvini fascista? Ora, anche mentre firma patti con #LePen e #Orban e difende i massacratori… - SPHONSOHR : una firma contro la draghi... #salvini dà sempre soddisfazioni... - M5SGiorgio : RT @serebellardinel: Ricordate i titoloni su #Salvini fascista? Ora, anche mentre firma patti con #LePen e #Orban e difende i massacratori… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini firma

Stavolta, invece, Meloni esi fanno promotori di un documento comune sotto il quale ottengono laproprio degli eletti ungheresi del gruppo Fidesz e di altri pezzi da novanta del ...ancheLega, le strategie diche si scopre "europeista": sostenere Draghi fino al 2024 e candidarlo come successore di von der LeyenLunedì 5 luglio il capo dello Stato nella capitale francese. A ottobre il testo che regolerà la cooperazione tra i due Paesi ma che non segnerà una collaborazione integrata come quella franco-tedesca ...La Lega inizia la sua raccolta firma nel territorio Fermano per chiedere un referendum sulla giustizia, già a partire da questo fine settimane saranno allestisti nelle piazze di tutto il territorio de ...