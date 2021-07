Salvini e Meloni con Orbán. Delirio sovranista a Bruxelles. Manifesto delle destre contro il Superstato europeo. Letta: il leader leghista decida da che parte stare (Di sabato 3 luglio 2021) Un attacco in pieno regola al cuore dell’Europa e alle sue istituzioni. E’ quello che firmano Matteo Salvini per la Lega e Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia assieme ad altri partiti (in tutto sono 16) della destra europea. Tra cui il Rassemblement National francese di Marine Le Pen, l’austriaco Fpoe, il Pis del polacco Mateusz Morawiecki, lo spagnolo Vox e l’ungherese Fidesz di Viktor Orbán. L’atto di accusa all’Unione europea è contenuto nella “Carta dei valori europei” firmata a Bruxelles. “L’Ue – attaccano le destre nel documento – sta diventando sempre più uno strumento di forze radicali che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 3 luglio 2021) Un attacco in pieno regola al cuore dell’Europa e alle sue istituzioni. E’ quello che firmano Matteoper la Lega e Giorgiaper Fratelli d’Italia assieme ad altri partiti (in tutto sono 16) della destra europea. Tra cui il Rassemblement National francese di Marine Le Pen, l’austriaco Fpoe, il Pis del polacco Mateusz Morawiecki, lo spagnolo Vox e l’ungherese Fidesz di Viktor. L’atto di accusa all’Unione europea è contenuto nella “Carta dei valori europei” firmata a. “L’Ue – attaccano lenel documento – sta diventando sempre più uno strumento di forze radicali che ...

EnricoLetta : La Alleanza in????dei Sovranisti di #Salvini e #Meloni ha due Primi Ministri #Orban e #Morawiecki. Sono gli unici 2 c… - LiaQuartapelle : Per Salvini e Meloni il futuro dell’Europa e quindi il futuro dell’Italia è con Orban. Per noi è con Draghi. Dimmi… - sandrogozi : Adesso che hanno gettato la maschera e firmato la loro carta dei valori con i nazionalisti e gli oscurantisti di tu… - discordoconme : RT @udogumpel: Non fatelo sapere ai seguaci. L’alleanza dei sovranisti di Salvini e Meloni ha votato contro i soldi del PNRR (Next Generati… - gentecheaccende : Un poro Cristo Gay - -