Salernitana, parla Gravina: 'Trust da rivisitare, attendiamo con ansia' (Di sabato 3 luglio 2021) Continua a tenere banco la vicenda legata alla vendita della Salernitana dopo la promozione in Serie A. 'Oggi scadono le condizioni che abbiamo posto, non si cambierà di una virgola rispetto a quello ... Leggi su salernotoday (Di sabato 3 luglio 2021) Continua a tenere banco la vicenda legata alla vendita delladopo la promozione in Serie A. 'Oggi scadono le condizioni che abbiamo posto, non si cambierà di una virgola rispetto a quello ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : #Salernitana, parla #Gentile: «Parametri rispettati, per noi la squadra è in #SerieA» - Ilovepalermocalcio - FabrizioGiord13 : @ZZiliani Cosa ne sarebbe dei valori dello sport e dell’etica? La salernitana può tranquillamente starsene in B per… - Luigi49728268 : Sconcerti attacca: «Caso Salernitana scandalo! Fosse successo all’Inter…»sto briaco testa di cazzo...parla sempre d… - Emanuel72607325 : RT @bepper875: @Toccoditacco10 @marcosalemi67 Si parla di calendario, mentre ancora non si sa il destino della #Salernitana - bepper875 : @Toccoditacco10 @marcosalemi67 Si parla di calendario, mentre ancora non si sa il destino della #Salernitana -