Advertising

DiMarzio : Trust #Salernitana, inviata la documentazione - anteprima24 : ** #Salernitana, inviata la documentazione del nuovo trust alla #Figc ** - ilnapolionline : Comunicato Salernitana - Inviata la documentazione alla Figc - - SalernoSport24 : Inviata la documentazione alla FIGC - ReTwitStorm_ita : RT @infoitsport: Cessione Salernitana, Pec inviata alla Figc: la società affidata ad un trust -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana inviata

Laha comunicato di aver inviato alla FIGC tutte la documentazione richiesta per il trust Attraverso una nota ufficiale, laha comunicato di aver inoltrata alla FIGC tutta la documentazione richiesta per l'accettazione del trust. "L'U. S.1919, in data odierna e nei termini stabiliti, in ..., è il giorno della verità: una città col fiato sospeso: oggi la Figc deciderà sulla documentazioneda Lotito Ieri è stata una giornata fiume per Claudio Lotito . Ha lavorato tutto ...Con questa breve nota il club campano ha annunciato di aver inviato alla FIGC tutta la documentazione necessaria per l'approvazione del Trust ...Il caso Salernitana continua a far discutere. Ulteriori aggiornamenti sulla vicenda sono arrivati attraverso un comunicato ufficiale ...