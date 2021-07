Roma, paura alle Mura Aureliane: migrante si scaglia contro un agente e tenta di strangolarlo (Di sabato 3 luglio 2021) Ha tentato di strangolare un agente della Polizia Locale un ragazzo di 23 anni originario della Guinea. E’ successo a Roma mentre gli agenti erano impegnati nelle operazioni di ripristino del decoro in Via Pretoriano. I caschi bianchi del I Gruppo Centro “ex Trevi”, insieme con personale e mezzi Ama, stavano operando in un’area verde adiacente le Mura Aureliane. Stavano ripulendo la zona estremamen te degradata e piena di masserizie e rifiuti. Durante le procedure di identificazione e di assistenza nei confronti delle persone presenti, tutte di nazionalità straniera, rinvenute sul posto, un ragazzo di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 luglio 2021) Hato di strangolare undella Polizia Locale un ragazzo di 23 anni originario della Guinea. E’ successo amentre gli agenti erano impegnati nelle operazioni di ripristino del decoro in Via Pretoriano. I caschi bianchi del I Gruppo Centro “ex Trevi”, insieme con personale e mezzi Ama, stavano operando in un’area verde adiacente le. Stavano ripulendo la zona estremamen te degradata e piena di masserizie e rifiuti. Durante le procedure di identificazione e di assistenza nei confronti delle persone presenti, tutte di nazionalità straniera, rinvenute sul posto, un ragazzo di ...

