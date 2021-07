(Di sabato 3 luglio 2021) Ammontano a circa 105 chilogrammi idio dascovati dai Finanzieri del Comando Provinciale dii quali, in due diversi interventi, hanno denunciato per traffico di sostanze stupefacenti due cittadini di nazionalità indiana, di cui uno in stato di arresto. I sequestri Il primo sequestro è avvenuto in seguito al monitoraggio dell’ambiente degli assuntori di droghe, che ha portato le Fiamme Gialle del Gruppo Pronto Impiego dia un’abitazione ubicata ad Aprilia (LT), al cui interno hanno rinvenuto oltre 28 chili di “”. Per ...

Advertising

DiMarzio : #ASRoma verso la definizione dell'operazione Rui Patricio: in settimana si può chiudere - Esercito : Anche oggi a #Roma i nostri soldati, impegnati nell’Operazione Strade Sicure, concorrono alla sicurezza della città… - CorriereCitta : Roma, operazione Papaver Somniferum: sequestrati 105 kg di bulbi di papavero da oppio - lavorofacile : Per l’operazione saldi a Roma è caccia aperta ai commessi: - chrichiardi : RT @Esercito: Anche oggi a #Roma i nostri soldati, impegnati nell’Operazione Strade Sicure, concorrono alla sicurezza della città che celeb… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma operazione

Cronache Cittadine

... alla. Anche la scelta sull'agente del terzino italo - brasiliano è in questa direzione. ...club londinese possa discutere in maniera diretta e limare le situazioni per poter definire l'. ...... in collaborazione con l'Istituto Giovanni Paolo II die con l'Università Ucam di Murcia (... Misurare la povertà è quindi unamolto più complicata di quanto possa sembrare in apparenza, ...CALCIOMERCATO ROMA, DALOT O PALMIERI AL POSTO DI SPINAZZOLA. La Roma sta lavorando con i suoi dirigenti in questo calciomercato per garantire a mister Mourinho un organico di prim ...La Guardia di finanza di roma ha sgominato una rete online di compravendita di green pass e certificati vaccinali. Nell'ambito dell'operazione ...