Roma | muore investito a 33 anni Ferito il figlio

(Di sabato 3 luglio 2021) Un uomo è morto e ildi treè rimasto, dopo essere stati investiti ieri sera, intorno alle 22.30, in via Polense, in zona Corcolle, a. La vittima, un 33enne romeno, è morto sul colpo, mentre il bambino è stato trasportato in all’ospedale Bambino Gesù. Alla guida dell’auto, una Ford Focus, un uomo italiano di 40che si è fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale. Per i rilevi del sinistro è stata chiusa via Polense tra via Ripatransone a e Via Fermignano. L'articolo proviene da Italia Sera.

Dramma a Roma. Un uomo è morto e il figlio di tre anni è rimasto ferito dopo essere stati investiti ieri sera, intorno alle 22.30, in via Polense, in zona Corcolle. La vittima, ...Un uomo, cittadino romeno di 33 anni, è morto investito nella tarda serata di ieri alla periferia di Roma. È accaduto in via Polense. Sul posto la polizia locale del V Gruppo Casilino per i rlievi. Il ...