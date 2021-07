Advertising

virginiaraggi : Benvenuto a Roma! #Mourinho - angelomangiante : Domani alle ore 14.00 Josè #Mourinho atterra a Roma. Aeroporto di Ciampino. @SkySport - DiMarzio : #Roma, #Mourinho è arrivato nella Capitale | LIVE - sportli26181512 : #Roma, #Mourinho incontra per la prima volta #Zaniolo, #Pellegrini e Smalling: I giocatori questa mattina sono anda… - nicodarcangelo : RT @virginiaraggi: Benvenuto a Roma! #Mourinho -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho

- Joséieri è sbarcato nella capitale ricevendo l'affetto dei tifosi della. Prima a Ciampino, dove 500 poersona ha atteso il suo atterraggio e il passaggio - blindato - della sua ...Una brutta botta per lui e per l a nuovadi, che adesso ha bisogno di un nuovo terzino che possa fare il titolare per alcuni mesi . "Siamo addolorati per quanto accaduto al nostro ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Dopo gli annunci di rito, il calcio romano sta per tornare grande con due allenatori di spicco, Sarri e Mourinho, pronti a se ...Una brutta botta per lui e per la nuova Roma di Mourinho, che adesso ha bisogno di un nuovo terzino che possa fare il titolare per alcuni mesi. "Siamo addolorati per quanto accaduto al nostro ...