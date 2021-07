Rocchi nuovo designatore degli arbitri: “Lavorerò sull’aspetto umano, è una sfida personale” (Di sabato 3 luglio 2021) Gianluca Rocchi è stato nominato nuovo designatore degli arbitri. L’ex direttore di gara ha sostituito Nicola Rizzoli e ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Per me è una nuova partenza, è una sfida personale e molto formante. Mi auguro di condividerla con professionisti di altissimo livello. Dal punto di vista tecnico cambierà poco. Non è la Can di Rocchi, ma di tutti. Sono al servizio dell’AIA per fornire un lavoro che sia al top. Se ce ne fosse solo una sarei contento. Mi piacerebbe e spero comunque di lavorare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 luglio 2021) Gianlucaè stato nominato. L’ex direttore di gara ha sostituito Nicola Rizzoli e ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Per me è una nuova partenza, è unae molto formante. Mi auguro di condividerla con professionisti di altissimo livello. Dal punto di vista tecnico cambierà poco. Non è la Can di, ma di tutti. Sono al servizio dell’AIA per fornire un lavoro che sia al top. Se ce ne fosse solo una sarei contento. Mi piacerebbe e spero comunque di lavorare ...

