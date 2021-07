Rocchi | “Dal punto di vista tecnico cambierà poco Per la sala Var unica siamo a buon punto”

(Di sabato 3 luglio 2021) Gianlucaè il nuovo designatore arbitrale. L’ex arbitro, intervenuto in conferenza stampa, si è detto onorato di questo nuovo incarico. Ecco le sue dichiarazioni. “Per me è una nuova partenza, è una sfida personale e molto formante. Mi auguro di condividerla con professionisti di altissimo livello. Daldi. Non è la Can di, ma di tutti. Sono al servizio dell’AIA per fornire un lavoro che sia al top. La prima grana da risolvere? Se ce ne fosse solo una sarei contento. Mi piacerebbe e spero comunque di lavorare ...

roccor28 : Dal ?? alla ?? - mantegazziani : #Rocchi sarà il nuovo designatore. Ecco una notizia dal peso specifico cento volte superiore alla partenza di… - Nevskij_II : Gran colpo della Juventus, la nomina di #Rocchi a designatore assegna con certezza il prossimo scudetto. Compliment… -

Gianluca Rocchi è il nuovo designatore di A e B. L'avvicendamento con Nicola Rizzoli (che dovrebbe accettare le offerte di Dazn per diventare commentatore tv), nell'aria da ...Dal sito dell' ANSA si legge la novità riguardo le designazioni arbitrali: " Gianluca Rocchi è il nuovo designatore della CAN, lo ha annunciato il presidente dell'Associazione italiana arbitri Alfredo ...