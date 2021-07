Rocchi | «Al servizio dell’AIA Lavorerò sull’aspetto umano degli arbitri»

(Di sabato 3 luglio 2021) Gianlucaè il nuovo designatore. Le dichiarazioni dell’ex arbitro in conferenza stampa Gianlucaè il nuovo designatore. Le dichiarazioni dell’ex arbitro in conferenza stampa dopo l’annuncio del presidenteAlfredo Trentalange. NOMINA – «Per me è una nuova partenza, è una sfida personale e molto formante. Mi auguro di condividerla con professionisti di altissimo livello. Dal punto di vista tecnico cambierà poco. Non è la Can di, ma di tutti. Sono al...

Gianlucaè il nuovo designatore degli arbitri. Le dichiarazioni dell'ex arbitro in conferenza stampa Gianlucaè il nuovo designatore degli arbitri. Le dichiarazioni dell'ex arbitro in conferenza stampa dopo l'annuncio del presidente dell'AIA Alfredo Trentalange. NOMINA - "Per me è una nuova partenza, è ...Non è la Can dima di tutti, dobbiamo dare unche deve essere al top. Il gruppo unito è la nostra forza", ha affermato. "Per quanto riguarda la sala Var siamo a buon punto - ha ...Firenze, 3 luglio 2021 - Gianluca Rocchi è il nuovo designatore della Can, lo ha annunciato il presidente dell'Associazione italiana arbitri Alfredo Trentalange: "Pensiamo che Rocchi sia il nuovo, dob ..."Per me è una nuova partenza per un'esperienza che fino a qualche tempo fa non immaginavo. La vedo come una sfida personale, credo moltissimo nella formazione e sarà formativa anche per me. Sarà esper ...