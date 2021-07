Robinhood prepara lo sbarco a Wall Street: fini e rischi (Di sabato 3 luglio 2021) L’app di trading Robinhood ha depositato i documenti per l’Ipo il giorno dopo aver pagato una maxi multa. Obiettivi e rischi La piattaforma di trading online Robinhood ha depositato presso la Sec i documenti per la tanto attesa offerta pubblica iniziale. Secondo la Cnn, la società prevede di quotare le sue azioni al Nasdaq ma non ha ancora indicato una valutazione o una data per il suo debutto pubblico. La società, tra quelle coinvolte prima nel boom e poi nella ricaduta delle azioni di GameStop, punta a una valutazione di 40 miliardi di dollari, secondo Reuters e Ft. Con l’Ipo Robinhood spera di raccogliere 100 ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) L’app di tradingha depositato i documenti per l’Ipo il giorno dopo aver pagato una maxi multa. Obiettivi eLa piattaforma di trading onlineha depositato presso la Sec i documenti per la tanto attesa offerta pubblica iniziale. Secondo la Cnn, la società prevede di quotare le sue azioni al Nasdaq ma non ha ancora indicato una valutazione o una data per il suo debutto pubblico. La società, tra quelle coinvolte prima nel boom e poi nella ricaduta delle azioni di GameStop, punta a una valutazione di 40 miliardi di dollari, secondo Reuters e Ft. Con l’Ipospera di raccogliere 100 ...

Ultime Notizie dalla rete : Robinhood prepara L'app del fenomeno Gamestop vuole approdare in Borsa ... prepara lo sbarco al Nasdaq, ma ha subito la multa più alta della storia da parte dell'autorità finanziaria negli Stati Uniti Il dado è tratto, Robinhood prepara la quotazione in Borsa . La ...

Robinhood prepara lo sbarco a Wall Street: fini e rischi COME GUADAGNA Come spiega Reuters , la maggior parte delle entrate di Robinhood deriva dal 'pagamento per il flusso degli ordini'. In base a questa pratica, i broker ricevono una commissione dai ...

Robinhood prepara lo sbarco a Wall Street: fini e rischi Startmag Web magazine L'app del fenomeno Gamestop vuole approdare in Borsa La compagnia di trading Robinhood, divenuta celebre nel fenomeno delle meme stock, prepara lo sbarco al Nasdaq, ma ha subito la multa più alta della storia da parte dell'autorità finanziaria negli Sta ...

Robinhood prepara lo sbarco a Wall Street: fini e rischi La società, coinvolta prima nel boom e poi nella ricaduta delle azioni di GameStop, punta a una valutazione di 40 miliardi di dollari ...

